Южная Корея отреагировала на стрельбу со стороны КНДР

Директор по связям с общественностью южнокорейской армии Ли Сон Чжун заявил, что Сеул примет меры в ответ на стрельбу береговой артиллерии КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

Утром 5 января северокорейские военные произвели более 200 выстрелов из артиллерии в районе мыса Чансан, к северу от острова Пэннёндо, и около мыса Сансон, к северу от острова Ёнпхёндо. Власти Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей.

Yonhap отмечает, что северокорейские военные провели учения по стрельбе из береговой артиллерии впервые за год и один месяц.

Ни жителям Южной Кореи, ни вооруженным силам страны никакого ущерба нанесено не было. Однако Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи назвал эти учения провокацией, поскольку артиллерийские снаряды Северной Кореи упали в буферную морскую зону.

«Мы строго предупреждаем, что Северная Корея несет единоличную ответственность за эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем ее немедленно прекратить. Мы примем необходимые меры», - подчеркнул Ли Сон Чжун.