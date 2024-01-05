«Раньше мы отставали от некоторых западных производителей, сейчас многие параметры их превосходят. До марта-апреля собираются ввести новую самозарядную винтовку на смену Smersh. Отличие этой винтовки, это что она имеет калибр 7,62×51 и будет выпускаться с характеристиками автомата. Также большинство снайперских винтовок были достаточно массивными, а эта по массагабаритам, как автомат практически, весом лишь 3,6 кг», — отметил эксперт Бюро военно-политического анализа.