В Академии военных наук анонсировали появление улучшенных мин-роботов
В России в 2024 году появятся новые беспилотники, улучшенные самообучающиеся мины, стрелковое оружие и ряд истребителей получат более широкое распространение. Об этом URA.RU рассказал эксперт бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов.
Беспилотники
«Будут поставлены первые безэкипажные катера. Такого плана беспилотники использовали со стороны Украины. [Таким образом они] мешали нашему флоту в Черном море. На Кингисеппском машиностроителем заводе уже начали их делать. Их скорость [составляет] 80 км в час при массе взрывчатки 600 кг. Запас хода — 200 км. Это одноразовый катер с минимальной высотой над поверхностью воды и малой заметностью. Функции: помимо ударных, еще и сторожевые, разведывательные, [они] способны нести на борту БПЛА», — сказал Вадим Масликов.
Помимо катеров совершенствуются самообучающиеся мины.
«Это робот-мина. Их могут скидывать все классы боевых кораблей, подводных водок, морская, тактическая авиация. В комплект входит командный блок управления с элементами искусства интеллекта. После сброса в море они в автоматическом режиме сами выстраиваются в минное поле, определяют боевые корабли, надводные и подводные, а также их принадлежность — наши или не наши», — сообщил собеседник агентства.
Есть ударный мини-вертолет МДП-01 «Термит», продолжил Масликов.
«Он беспилотный. Он может использовать свое вооружение, не входя в зону поражения противника. У него могут быть из полезной нагрузки три корректируемые 80-мм авиационные ракеты с осколочно-фугасной боевой частью С-8Л. До шести километров ими он может бить», — объяснил специалист.
Авиация
Россия уже сделала хорошую рекламу новым истребителям, подчеркнул член-корреспондент Академия военных наук.
«Российские истребители Су-35С, сопровождавшие борт президента России Владимира Путина в Абу-Даби. Впервые самолеты-истребители на глазах у всего мира пролетели 2500 км, у других армий мира такого нет. По совокупности летно-боевых качеств многоцелевому истребителю пятого поколения Су-57 на сегодня нет равных. Так, его способность на крейсерской скорости запускать беспилотники американские военные эксперты назвали подобием „Звездных войн“», — обратил внимание Масликов.
Новое стрелковое оружие
Появятся снайперские винтовки Владислава Лобаева.
«Раньше мы отставали от некоторых западных производителей, сейчас многие параметры их превосходят. До марта-апреля собираются ввести новую самозарядную винтовку на смену Smersh. Отличие этой винтовки, это что она имеет калибр 7,62×51 и будет выпускаться с характеристиками автомата. Также большинство снайперских винтовок были достаточно массивными, а эта по массагабаритам, как автомат практически, весом лишь 3,6 кг», — отметил эксперт Бюро военно-политического анализа.
Также все больше в войсках автоматов АК-12.
«Он имеет упрощенную схему сборки и разборки, то есть в боевых действиях более удобен, имеет более эргономичный приклад. Кстати, АО «Концерн «Калашников» производит не только стрелковое оружие, но и станки, которые нужны в оружейной промышленности. То есть довольно так мощное развитие у всей нашей. Сотни заводов построены в области ВПК. Идет переход на более высокоточное оружие», — заключил эксперт.