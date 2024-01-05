"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России
Массовое применение Россией ударных беспилотников «Ланцет» говорит о недостатке военной стратегии западных стран, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники, сообщает The National Interest.
Как пишет издание, в бизнесе существует термин «товаризация», означающий, что бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар, при этом подобный процесс «по-своему» переживает и военное дело. Конфликт вокруг Украины показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию, так как технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене.
Один из явных примеров этого - простые и скорые в сборке российские дроны «Ланцет» от компании ZALA. Россия их широко использует для поражения танков и другой техники Вооруженных сил Украины. Кадры, как «Ланцеты» подбивают танки «Леопард 2», стали обычным явлением, указывает издание.
При сравнении затрат получается, что по чистой себестоимости Россия может произвести около 314 «Ланцетов» на каждый немецкий «Леопард», с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вырастет до 683. В результате «товаризация» поля боя на Украине ставит под сомнение военную стратегию Запада, во многом сосредоточенную на производстве дорогостоящей техники.