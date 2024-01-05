"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России

Массовое применение Россией ударных беспилотников «Ланцет» говорит о недостатке военной стратегии западных стран, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники, сообщает The National Interest.

Как пишет издание, в бизнесе существует термин «товаризация», означающий, что бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар, при этом подобный процесс «по-своему» переживает и военное дело. Конфликт вокруг Украины показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию, так как технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене.

Один из явных примеров этого - простые и скорые в сборке российские дроны «Ланцет» от компании ZALA. Россия их широко использует для поражения танков и другой техники Вооруженных сил Украины. Кадры, как «Ланцеты» подбивают танки «Леопард 2», стали обычным явлением, указывает издание.