$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Залужный разозлился во время обсуждения закона о мобилизации

Главком Вооруженных сил Украины вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации. Об этом сообщает украинское издание NV.ua.

Залужный вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации
© Газета.Ru

По информации издания, Залужный во время обсуждения закона о мобилизации выступал крайне эмоционально, заявив, что ему нужны люди.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — подчеркнул Залужный.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране.

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов говорил, что мобилизацию в ВСУ можно провести посредством лотереи или жеребьевки.

Также представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что военкомы смогут потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах при попытке покинуть страну.

Военные новости
Рустем Умеров
Валерий Залужный
Тимофей Милованов
Андрей Демченко
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости