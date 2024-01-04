Во Франции признали превосходство России над Украиной в воздухе

Бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон признал, что Россия имеет значительное превосходство над Украиной в воздухе. В интервью журналу Valeurs Actuelles он отметил, что данное обстоятельство препятствует продвижению украинских войск.

По словам генерала, «российские Военно-воздушные силы и Военно-морской флот практически не пострадали» за время конфликта, а вот «украинское контрнаступление провалилось».

Клермон также заметил, что из-за большого числа разного западного оборудования, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), Киев сталкивается со сложностями в сферах снабжения и логистики.