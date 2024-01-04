В США рассказали о маневрах российских войск в зоне СВО

Россия стремится разгромить Украину, отправляя в бой превосходящие силы. О маневрах российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) сказано в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники. Она также наращивает запасы оружия для более тяжелых боев в следующем году», — уверены авторы материала.

По их мнению, в связи с этим Киев нуждается в дополнительной помощи от союзников.