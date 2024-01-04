Россия стремится сокрушить Украину, используя превосходство в силе и запасах вооружения, написал старший вице-президент Лексингтонского института доктор Дэн Гур в статье для американского журнала The National Interest. По словам автора, Москва также наращивает запасы оружия для более тяжелых боев в следующем году.

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Россия стремится сокрушить Украину в серии локальных наступлений, бросая в бой свою превосходящую силу и запасы танков, артиллерии и беспилотников. Он также наращивает запасы оружия для более тяжелых боев в следующем году. Украине нужна дополнительная помощь как для удержания линии этой зимой, так и для подготовки к возобновлению наступательных операций весной, — говорится в публикации.

Как отметил Гур, Россия начала военную опеарцию с большим запасом танков, чем Украина. По его словам, это дает Вооруженным силам РФ явное и, возможно, решающее преимущество на поле боя.

Обозреватели журнала Militatary Watch Magazine ранее заявили, что сожженные на Украине немецкие и французские танки и бронемашины могут основательно испортить мнения о западном ВПК. Причем, по их словам, украинцы держат менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта, чтобы избежать «аналогичного репутационного ущерба для ключевой американской бронетехники».