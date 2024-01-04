США и Южная Корея провели военные учения на границе с КНДР

Военные Республики Корея и США провели учения с боевой стрельбой в пограничном с КНДР регионе. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южная Корея привлекла к маневрам столичную мотопехотную дивизию, США - механизированную бригаду, использующую бронемашины Stryker, из второй пехотной дивизии. В учениях было задействовано 110 единиц техники с обеих сторон, включая танки K1A2, БМП K200, самолеты A-10, бронемашины Stryker. Согласно легенде учений, штурмовики А-10 наносили точные удары по условным целям, танки отрабатывали огонь и совместные действия с ПВО.

Маневры начались 29 декабря 2023 года рядом с городом Пхочхон и продолжатся до 5 января. Это первые совместные американо-южнокорейские учения в этом году. На них проверялась и совершенствовалась готовность к отражению угроз со стороны КНДР.