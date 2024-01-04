Спецоперация на Украине 4 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 января 2024 года.

Танки Abrams, переданные Украине, перестали наблюдаться, пишут СМИ

Отправленные в помощь Киеву танки Abrams не наблюдаются на поле боя. Об этом пишет журнал Forbes, передает РИА Новости.

До этого в Белом доме подтвердили, что на Украину доставлена первая партия Abrams, Вашингтон в общей сложности намеревается поставить Киеву 31 танк. Глава украинской разведки Кирилл Буданов при этом считает, что эти танки на передовой «долго не проживут» и их недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

«Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков», — пишет Forbes. При этом неизвестно, что Украина с ними делает и каким бригадам в итоге передает.

Среди возвращенных из плена ВСУ оказались бойцы из ХМАО

Среди 248-ми военнослужащих, которых Россия вернула из плена Вооруженных сил Украины, оказалось двое уроженцев ХМАО. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Максим Иванов в беседе с URA.RU.

Вернулись на родину два солдата из ХМАО: Сонюшкин Данил и Жуков Антон. Не исключено, что в плен могли попасть гораздо больше солдат родом из Югры, которых будут пытаться возвратить домой.

В МО РФ сообщили, что потери ВСУ на донецком направлении превысили 310 военных

Более 310 военнослужащих потеряли Вооруженные силы Украины за сутки на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.