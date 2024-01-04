Арсеналы Вооруженных сил Украины исчерпаны, сообщает El Pais со ссылкой на сержанта 47-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Он заявил изданию, что его бригада сидит на «диете боеприпасов».

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Их (ВСУ. — NEWS.ru) арсеналы истощены. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели, — пишет газета.

Ранее колумнист портала UnHerd Арис Руссинос сообщил, что из-за растущих военных возможностей России 2024 год будет крайне сложным для Киева. По его мнению, РФ укрепила атакующий потенциал и переживает экономический подъем. По мнению Руссиноса, ожидания Киева о помощи со стороны Запада и об увеличении производства боеприпасов оказались обманутыми.

Он отметил, что щедрые поставки вооружений для Вооруженных сил Украины больше вряд ли возобновятся. Теперь Украина находится в опасном положении. Для поддержания обороны ей придется мобилизовать полмиллиона человек, считает бывший военный корреспондент.