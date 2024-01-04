Четыре человека погибли при атаке Израиля на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Эн-Накура на юге Ливана, четыре человека погибли в результате атаки. Об этом сообщили ливанские СМИ.

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Как передает RT, один из погибших являлся должностным лицом движения «Хезболла». Объекты «Хезболлы» не один раз подвергались обстрелу со стороны ЦАХАЛ.