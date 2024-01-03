Сторонник Саакашвили погиб в зоне СВО

Ликвидированным на Украине членом «Грузинского легиона» оказался сторонник Михаила Саакашвили Мухран Ломтадзе, передает Readovka. До СВО он проживал во Франкфурте вместе с семьей.

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Как пишет Readovka, до этого считалось, что на Украине погиб Мамука Мамулашвили, однако позже он опубликовал в своих соцсетях поздравление с Новым годом. Отмечается, что грузинский наемник находится даже не на передовой, а в тылу.

В октябре МВД России объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион», который воюет на Украине, Ушанги Мамулашвили. Мужчину заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Представители легиона участвуют в боях на Украине с 2014 года, они подчеркивали, что сейчас их подразделение — самое большое объединение добровольцев-иностранцев.