Осужденный экс-глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов погиб на СВО

Бывший глава управления Министерства внутренних дел по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года лишения свободы за получение особо крупной взятки и нелегальное приобретение боеприпасов, погиб в зоне российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявила его адвокат Ольга Кезик, чьи слова цитирует ТАСС.

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«Погиб при выполнении своего долга на СВО», — рассказала она.

Кезик уточнила, что об этом стало известно накануне, 2 января.

Согласно информации агентства, Трифонова задержали в 2019 году в Москве. Как выяснили следователи, мужчина в 2015 году брал взятку размером в 7,5 млн рублей от бывшего заместителя главы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в обмен на помощь в заведении уголовного дела в отношении должника банкира. Трифонова приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.