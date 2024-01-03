Погибшего на фронте экс-главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на СВО

Погибший на СВО экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, которого осудили на девять лет и четыре месяца за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но ему долгое время отказывали. Об этом URA.RU рассказала адвокат бывшего генерала Ольга Кезик.

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«С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно», — пояснила Кезик. По ее словам, Трифонов просился на СВО с марта 2023 года.

О том, что его кандидатуру в качестве бойца согласовали, стало известно 21 ноября этого года. После этого экс-глава УМВД по Екатеринбургу прошел обследования и начал готовиться к отправке на СВО.

Сегодня, 3 января, стало известно, что Трифонов погиб на спецоперации. Осудили его в августе 2022-го: тогда Ленинский райсуд признал экс-генерала виновным в получении взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала», хотя дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия».