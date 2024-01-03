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Военный эксперт назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Военный эксперт назвал сроки завершения спецоперации на Украине
© РИА Новости

«ВС РФ восстанавливают свою численность за счет контрактников. Идет активная работа по рекрутированию добровольцев. Наряду с этим российская промышленность будет наращивать производство военной продукции. Эти факторы поспособствуют тому, что спецоперация завершится уже в 2024-м», — предположил Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.RU. При этом он отметил, что новой волны мобилизации в России не будет.

С мнением, что спецоперация закончится в этом году, ранее выступал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, это произойдет весной или летом. Он отметил, что на сроки окончания СВО коренным образом повлияют проблемы в армии Украины, которая провалила контрнаступление. Китайские СМИ сообщают, что Россия уже начала готовиться к завершающему этапу кампании.

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Евгений Балицкий
Александр Перенджиев
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