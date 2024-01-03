Военный эксперт назвал сроки завершения спецоперации на Украине

«ВС РФ восстанавливают свою численность за счет контрактников. Идет активная работа по рекрутированию добровольцев. Наряду с этим российская промышленность будет наращивать производство военной продукции. Эти факторы поспособствуют тому, что спецоперация завершится уже в 2024-м», — предположил Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.RU. При этом он отметил, что новой волны мобилизации в России не будет.