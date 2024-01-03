Военный эксперт назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«ВС РФ восстанавливают свою численность за счет контрактников. Идет активная работа по рекрутированию добровольцев. Наряду с этим российская промышленность будет наращивать производство военной продукции. Эти факторы поспособствуют тому, что спецоперация завершится уже в 2024-м», — предположил Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.RU. При этом он отметил, что новой волны мобилизации в России не будет.
С мнением, что спецоперация закончится в этом году, ранее выступал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, это произойдет весной или летом. Он отметил, что на сроки окончания СВО коренным образом повлияют проблемы в армии Украины, которая провалила контрнаступление. Китайские СМИ сообщают, что Россия уже начала готовиться к завершающему этапу кампании.