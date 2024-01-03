Российская армия нанесла удар по военной инфраструктуре Киева. Это Кшиштоф Подгурский.

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Он указал, что поставленные Западом системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Гиперзвуковые ракеты ВС РФ проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны. Их целью были тайные заводы и места базирования наиболее ценной техники.

Подгурский обратил внимание, что специалисты украинского 72-го Центра психологических и информационных операций пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов».

«Но масштаб удара и его эффективность сломали чрезвычайно жесткую и репрессивную систему украинской цензуры. В Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры», — пишет эксперт.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.