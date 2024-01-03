Мобилизация: последние новости на сегодня 3 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 января 2024, в материале «Рамблера».

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Су-шеф новосибирского ресторана приготовил новогодний стол для бойцов в зоне СВО

Су-шеф одного из ресторанов Новосибирска приготовил новогодний стол для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает BFM.ru.

В походных условиях профессиональных повар, имя которого не раскрывается, постарался сделать так, чтобы у военнослужащих было праздничное угощение. «Илон» является бойцом бригады «Ветераны», командиром пищеблока.

На появившемся видео показано, как организована кухня и рассказывается, что к Новому году был приготовлен праздничный стол. Так же повар сообщил, что в обычные дни бойцы СВО тоже хорошо питаются.

На полигонах в тыловых районах СВО продолжается постоянная подготовка военнослужащих к действиям в составе штурмовых групп

В зоне проведения специальной военной операции постоянно проводится подготовка личного состава штатных подразделений, а также прибывающих добровольцев к правильному ведению боевых действий в составе малых групп, сообщает Министерство обороны.

На одном из полигонов в тыловом районе недавно прибывшие военнослужащие осваивают тактические действия в наступлении. Они отрабатывают навык перемещения в «двойках», «тройках» и «пятерках». Им помогают опытные инструкторы.

Повышенное внимание уделяется организации взаимодействия, навыкам ведения огня из автоматов, крупнокалиберных пулеметов, ручных гранатометов, качественному выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

Артисты Подмосковья дали большой концерт для участников СВО в Луганске

В Луганске для военнослужащих был организован концерт, сообщает news.ru.

К ним приехали лидер группы «Лесоповал» Сергей Куприк и экс-солистка «Лицея» Светлана Беляева.