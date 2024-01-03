WSJ: Украину ждет кризис в 2024 году

«Слово „кризис“ используется слишком часто, но оно точно описывает то, с чем столкнется Украина в начале 2024 года. <…> Конгресс уехал на каникулы, так и не разрешив законодательный тупик в вопросе продолжения помощи США Украине. <…> Если эти проблемы не будут устранены в ближайшее время, способность Украины продолжать войну, ее экономика и основные функции ее правительства окажутся под угрозой», — говорится в материале.