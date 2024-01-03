WSJ: Украину ждет кризис в 2024 году
Способность Украины продолжать конфликт с Россией окажется под угрозой в 2024 году. Причиной тому является кризис в стране и нехватка боеприпасов. При этом западные союзники не могут решить вопрос с военной поддержкой Киева, пишет The Wall Street Journal.
«Слово „кризис“ используется слишком часто, но оно точно описывает то, с чем столкнется Украина в начале 2024 года. <…> Конгресс уехал на каникулы, так и не разрешив законодательный тупик в вопросе продолжения помощи США Украине. <…> Если эти проблемы не будут устранены в ближайшее время, способность Украины продолжать войну, ее экономика и основные функции ее правительства окажутся под угрозой», — говорится в материале.
В статье также указали на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наложить вето на предложенный Евросоюзом пакет помощи Киеву на 52 миллиарда долларов. Кроме того, ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, что вынуждает украинскую армию отменять запланированные атаки и затрудняет удержание позиций на поле боя.
Ранее зарубежные СМИ писали, что Украина рискует потерять в конфликте с РФ гораздо больше, чем могла бы при заключении мира. Киев лишился множества территорий и большей части боеспособного мужского населения, что приблизило страну к демилитаризации, пишет RT.