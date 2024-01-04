США нанесли удар по автомобилю командира «Хезболла Ан-Нуджаба»

Американские военные нанесли удар по автомобилю командира «Хезболла Ан-Нуджаба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника США.
По информации агентства, удар нанесли по автомобилю боевика. Имя командира не уточняется. Американские власти считают, что движение «Хезболла Ан-Нуджаба» ранее атаковало силы США в Ираке.
2 января бойцы шиитской партии «Хезболла» блокировали проезды в южный пригород Бейрута. Это произошло после атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру палестинского радикального движения ХАМАС. Теперь эстакады, ведущие в шиитские районы ливанской столицы, перекрыты. По словам местных жителей, у них отключена мобильная связь.
Ливанское агентство NNA сообщало, что израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном пригороде Бейрута в районе Аль-Мушаррафия.