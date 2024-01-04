США нанесли удар по автомобилю командира «Хезболла Ан-Нуджаба»

Американские военные нанесли удар по автомобилю командира «Хезболла Ан-Нуджаба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника США.

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По информации агентства, удар нанесли по автомобилю боевика. Имя командира не уточняется. Американские власти считают, что движение «Хезболла Ан-Нуджаба» ранее атаковало силы США в Ираке.

2 января бойцы шиитской партии «Хезболла» блокировали проезды в южный пригород Бейрута. Это произошло после атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру палестинского радикального движения ХАМАС. Теперь эстакады, ведущие в шиитские районы ливанской столицы, перекрыты. По словам местных жителей, у них отключена мобильная связь.