В Белгороде найдены два неразорвавшихся украинских снаряда

Еще два в дополнение к уже найденным неразорвавшихся боеприпаса нашли в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом доложил мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале.
«Два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе», — написал градоначальник.
По его словам, в настоящее время на месте обнаружения опасной находки работают оперативные службы.
Согласно информации Демидова, взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны уже смогли оперативно обезвредить один из них прямо на месте нахождения. Теперь решается вопрос со вторым боеприпасом.
«Территории оцеплены. Люди в безопасности», — подытожил глава города.
До этого Демидов сообщил, что в Белгороде проходит плановая ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда.
30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.