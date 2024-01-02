Генерал-майора Фролова наградили посмертно

Президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Владимира Фролова званием Героя России посмертно. Об этом сообщил председатель Народного совета ДНР Артем Жога в своем Telegram-канале.

Фролов занимал должность заместителя командующего 8-й армии, он погиб в марте 2022 года. Об обстоятельствах его смерти рассказали пленные морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По их рассказам, Фролов получил множественные ранения в бою, а затем его убил снайпер.