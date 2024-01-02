«Военное дело»: в Киеве при авиаударе погиб заместитель Залужного

Telegram-канал «Военное дело» сообщил об уничтожении в Киеве подземного командного пункта, в котором находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Имя погибшего генерала ВСУ не называется.

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Официального подтверждения этой информации от украинских властей не было. Кроме того, в результате воздушной атаки на Киев система ПВО лишилась нескольких зенитных комплексов, отмечает канал.

Утром 2 января сообщалось о массированном ударе по нескольким регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Она действовала почти 3,5 часа и стала самой длительной за последнее время.