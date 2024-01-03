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Минобороны: над Белгородской областью уничтожили ракеты «Ольха» и «Точка-У»

Над Белгородской областью уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и шесть ракет ракетного комплекса «Точка-У».

Над Белгородской областью уничтожили ракеты «Точка-У» и «Ольха»
© РИА Новости

Об этом проинформировало Минобороны России.

Отмечается, что дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по российским объектам.

Губернатор Белгородской области рассказал о количестве обстрелов в Белгороде утром

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде с утра зафиксировали два обстрела.

Утром 3 января в городе объявлялся сигнал ракетной опасности.

Военные новости
Вячеслав Гладков
Минобороны России