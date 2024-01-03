Над Белгородской областью уничтожили ракеты «Точка-У» и «Ольха»

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили ракеты «Ольха» и «Точка-У»
Над Белгородской областью уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и шесть ракет ракетного комплекса «Точка-У».
Об этом проинформировало Минобороны России.
Отмечается, что дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по российским объектам.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде с утра зафиксировали два обстрела.
Утром 3 января в городе объявлялся сигнал ракетной опасности.