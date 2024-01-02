Вооруженные силы РФ уничтожили на сватовском направлении взвод танков Leopard-2А6, пытавшихся атаковать российские позиции. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В районе населенного пункта Терны российские военнослужащие вскрыли подготовку бойцов ВСУ к проведению атаки на позиции ВС РФ. При этом противник планировал задействовать бронетанковый взвод на танках Leopard-2А6.

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили танки ВСУ высокоточными боеприпасами.