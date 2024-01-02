Минобороны: ВС РФ уничтожили взвод танков Leopard-2А6 на сватовском направлении
Вооруженные силы РФ уничтожили на сватовском направлении взвод танков Leopard-2А6, пытавшихся атаковать российские позиции. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В районе населенного пункта Терны российские военнослужащие вскрыли подготовку бойцов ВСУ к проведению атаки на позиции ВС РФ. При этом противник планировал задействовать бронетанковый взвод на танках Leopard-2А6.
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили танки ВСУ высокоточными боеприпасами.
Также министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения танков Leopard-2A6. В ролике показаны точные попадания боеприпасов в три танка и их последующий подрыв.