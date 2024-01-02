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«РВ»: Россия нанесла масштабный удар дронами по Киеву

Вооруженные силы России утром 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. Об этом сообщил telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

СМИ: Россия нанесла масштабный удар дронами по Киеву
© РИА Новости

«Новый массированный налет на Украину. Рои дронов несутся к целям, „Шахиды“ летят к Киеву, в небе стратегическая авиация ВКС России», — сообщается в telegram-канале.

В Киеве гремят взрывы, есть пожары. Дроны «Герань» замечены в направлении украинской столицы в районе Бровар. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Зафиксирован прилет БПЛА в Голосеевском районе.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны России с просьбой прокомментировать информацию из сети. На момент публикации новости ответ не получен.

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