СМИ: Россия нанесла масштабный удар дронами по Киеву

Вооруженные силы России утром 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. Об этом сообщил telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

«Новый массированный налет на Украину. Рои дронов несутся к целям, „Шахиды“ летят к Киеву, в небе стратегическая авиация ВКС России», — сообщается в telegram-канале.

В Киеве гремят взрывы, есть пожары. Дроны «Герань» замечены в направлении украинской столицы в районе Бровар. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Зафиксирован прилет БПЛА в Голосеевском районе.