Хуситы атаковали американский военный корабль в Красном море

Военные катера сторонников движения «Ансар Алла» (хуситов) совершили нападение на американский военный корабль в Красном море, пишет Shafaq.

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По данным издания, между катерами и кораблем идет интенсивная перестрелка.

О последствия нападения данных пока нет, название корабля не приводится.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской судоходной компании Maersk.

На помощь судну вылетели военные вертолеты США. В ответ на обстрел со стороны боевиков они открыли огонь и потопили три катера из четырех.