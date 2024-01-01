СМИ: хуситы атаковали американский военный корабль в Красном море
Военные катера сторонников движения «Ансар Алла» (хуситов) совершили нападение на американский военный корабль в Красном море, пишет Shafaq.
По данным издания, между катерами и кораблем идет интенсивная перестрелка.
О последствия нападения данных пока нет, название корабля не приводится.
Ранее сообщалось, что хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской судоходной компании Maersk.
На помощь судну вылетели военные вертолеты США. В ответ на обстрел со стороны боевиков они открыли огонь и потопили три катера из четырех.
Кроме того, американский эсминец «Грейвли» сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты.
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