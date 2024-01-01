Раскрыты потери ВСУ из-за плана НАТО по Крыму

В публикации MWM отмечается, что Запад надеялся получить эффект от массовых наступлений ВСУ, чтобы Россия уступила значительные территории. Это позволило бы украинским военным вернуть полуостров, подчеркнул автор материала. При этом Киев предупреждали, если контрнаступление ВСУ при поддержке ВСУ не принесет результатов, то это подорвет помощь стране в будущем.