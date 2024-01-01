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Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели 16 израильских солдат

За последние четыре дня были убиты 16 израильских солдат. Об этом сообщил официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда.

Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели 16 израильских солдат
© globallookpress.com

Боевики также уничтожили 71 единицу военной техники Израиля.

«За последние четыре дня бойцам "Аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 71 единицу военной техники, и наши бойцы подтвердили убийство 16 сионистских (израильских - Прим. Ред.) солдат», - говорится в сообщении в Telegram-канале Убейды.

Убейда добавил, что еще десятки солдат ЦАХАЛ получили ранения различной степени тяжести.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мир с Палестиной возможен только при полном уничтожении движения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и дерадикализации палестинского общества. Для прекращения ввоза оружия в сектор Газа Нетаньяху предложил создать периметр безопасности.

Напомним, боевики ХАМАС начали операцию «Потоп Аль-Аксы» 7 октября. В тот день они проникли а приграничные районы на юге Израиля и взяли в плен более 200 человек, в том числе с двойным гражданством. В качестве ответной меры Израиль начал операцию «Железные мечи». По последним данным, после обострения конфликта в секторе Газа погибли почти 22 тысячи человек.

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