Истребители F-16 недостаточно эффективны против крылатых или баллистических ракет, заявил полковник Вольфганг Рихтер в интервью Welt. По словам военного эксперта, Вооруженные силы России смогут уничтожить данные самолеты, если западные союзники поставят их Украине. Также Рихтер подчеркнул, что истребители не станут «супероружием», которое смогло бы изменить «плавила игры» на фронте.

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F-16 малоэффективен против крылатых или баллистических ракет, запускаемых из пространств, отличных от тех, над которыми летает этот истребитель. Имею в виду те [ракеты], которые поражают цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. Их также может запускать Черноморский флот, — объяснил полковник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин перечислил российские самолеты, которым американский истребитель F-16 «не ровня». По его мнению, к их числу относятся Су-35 и Су-57. Отмечается, что Су-57 пятого поколения уже начали массово поступать в войска.