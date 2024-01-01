Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частью британского сценария по разжиганию ненависти. Его слова приводит РИА Новости.

«Все это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях», — подчеркнул чиновник.

Рогов добавил, что обстрелом Белгорода Киев намеревался спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам Украины, чтобы запугать население страны и побудить его вступать в ряды ВСУ.

Ранее член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что атака на Белгород является новым видом терроризма.