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В Запорожской области назвали обстрел Белгорода частью британского сценария

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частью британского сценария по разжиганию ненависти. Его слова приводит РИА Новости.

В Запорожской области назвали обстрел Белгорода частью британского сценария
© ТАСС

«Все это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях», — подчеркнул чиновник.

Рогов добавил, что обстрелом Белгорода Киев намеревался спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам Украины, чтобы запугать население страны и побудить его вступать в ряды ВСУ.

Ранее член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что атака на Белгород является новым видом терроризма.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.

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