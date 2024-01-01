$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

FT: Зеленский запретил говорить об интервью Залужного

Владимир Зеленский приходит в ярость, когда при нем говорят об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного зарубежным СМИ. Об этом пишет Financial Times.

FT: Зеленский пришел в ярость после слов Залужного о провале ВСУ
© IMAGO / ТАСС

Автор статьи напомнил, что в ноябре 2023 года военачальник дал интервью журналу The Economist. В нем Залужный рассказал о ситуации на фронте и прямо заявил, что она «зашла в тупик».

По данным обозревателя, публикация негативно отразилась на отношениях между главкомом и украинским лидером. Кроме того, на любые упоминания статьи, а также самого слова «тупик» в правительственных кругах Украины наложено табу.

Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик

Напомним, что в украинских и западных СМИ постоянно появляются публикации о разладе между Залужным и Зеленским, грядущей отставке главкома.

Военные новости
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
СВО
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости