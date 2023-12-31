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Беспилотник атаковал авиабазу в Ираке у Эрбиля

Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в аэропорту города Эрбиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местных антитеррористических служб.

Беспилотник атаковал авиабазу в Ираке у Эрбиля
© Газета.Ru

Уточняется, что атаку совершили «незаконные вооруженные формирования».

До этого Bloomberg писало, что удары США по целям в Ираке ведут к эскалации на Ближнем Востоке.

«Очевидно, что чем дольше война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться с такой интенсивностью, тем более вероятно, что произойдет некоторая эскалация», — приводит агентство слова экс-чиновника США Аарона Дэвида Миллера.

Как следует из текста, число негосударственных военных группировок, непредсказуемость военных операций ЦАХАЛ и ответных действий Ирана затрудняют прогнозирование, какие инциденты могут привести к эскалации конфликта в регионе в дальнейшем.

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