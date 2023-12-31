Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видеоролик опубликован в официальном канале ведомства.

Министр отметил, что уходящий год войдет в историю России «новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих». Он добавил ВС РФ снова показали свою непобедимость, способность громить противника в любых условиях.

Шойгу подчеркнул, что все планы врага благодаря мужеству российских военных пошли прахом.

Бойцы, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, являются героями, всегда будут жить в сердцах россиян, отметил глава ведомства.