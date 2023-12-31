Белорусские войска усиливают меры безопасности

Лукашенко поручил перевести на усиленный режим несения службы все войска МВД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 31 декабря, заслушал доклады руководителей силовых ведомств, пишет БЕЛТА.
Так, председатель КГБ Иван Тертель рассказал главе государства об оперативной обстановке, складывающейся вокруг республики, а также ситуации внутри страны. Он пояснил, что ведомство работает в усиленном режиме совместно с коллегами из других силовых структур.
Глава МВД Иван Кубраков доложил о ситуации в своей сфере деятельности. Лукашенко выслушал доклад и поручил Министерству внутренних дел обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск и центрального аппарата министерства.
Кроме того, заслушав доклад министра обороны Виктора Хренина, глава Белоруссии поручил силовикам усилить бдительность, чтобы граждане страны могли спокойно отмечать новогодние праздники.