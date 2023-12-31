Мобилизация: последние новости на сегодня 31 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Семьи всех участников СВО получат в Тульской области по 15 тысяч рублей в 2024 году

Единовременную выплату в 15 тысяч рублей семьям участников специальной военной операции власти Тульской области в 2024 году предоставят в качестве меры социальной поддержки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий указ, подписанный губернатором Алексеем Дюмином.

Как сообщила пресс-служба губернатора, региональное министерство труда и социальной защиты должно в ближайшую неделю разработать и утвердить порядок предоставления выплаты. Более детальной информации по этому поводу пока нет.

Сирийские студенты поздравили участников СВО с Новым годом

Студенты из Сирии, изучающий русский язык, поздравили участников специальной операции с наступающим Новым годом. Об этом пишет медиагруппа «Звезда».

В своем видеообращении они восхитились тем, что российские солдаты каждый день совершают подвиги и сражаются «против терроризма и нацизма».

«Желаем всего доброго, мира и победы! Пусть новый год приблизит к поставленной цели», — поздравили военнослужащих ребята. Кроме того, они пожелали бойцам скорой встречи с родными и близкими.

От Министерства внутренних дел по Республике Крым бойцам СВО направлена партия помощи

Передача тепловизоров для военнослужащих 810 Отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады морской пехоты от министров внутренних дел по Республике Крым состоялась в центре Симферополя. Об этом сказано на сайте Министерства внутренних дел РФ.

Руководство ведомства передало бойцам слова благодарности за доблесть и отвагу, проявленные в ходе боев на Украине, а также пожелали мужества, сил и здоровья в Новом году. Военнослужащие в ответ поблагодарили министров за оказанную им помощь и поддержку.