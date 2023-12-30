Польские военные не смогли найти залетевшую на территорию страны ракету

500 военных Польши не смогли найти следов ракеты, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики, передает РИА Новости.

Поисковые работы завершились в субботу, в 5 вечера по Москве. Территорию прочесали почти 500 солдат войск территориальной обороны.

«Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — огласили итоги в оперативном командовании.

Там подчеркнули, что дальнейшие поиски не планируются.

Накануне польские военные сообщили, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины. Объект засекла ПВО, но вскоре он исчез с радаров.

Начальник польского генштаба Веслав Кукула бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. По его словам, «все указывает» на это. При этом объяснений и доказательств он не привел.