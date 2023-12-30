Гладков: ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие, — написал губернатор в своем Telegram -канале.

Гладков также добавил, что при атаке несколько снарядов противника попали в жилой сектор. Он пообещал сообщить остальные подробности об инциденте позже.

Еще три беспилотника были сбиты над Брянским районом, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом 30 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранее он передавал, что система ПВО сбила два беспилотника над Брянском и Брянским районом.