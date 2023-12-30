Российские силы уничтожили украинский катер в акватории Черного моря

Силы Черноморского флота уничтожили морской безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 30 декабря, около 10.00 мск. В северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен военный морской дрон — безэкипажный катер ВМС Украины. Он следовал в направлении Крымского полуострова.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сказано в сообщении Минобороны.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев написал в Telegram-канале, что в субботу утром в городе «было слышны громкие звуки — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника».