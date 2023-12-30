Мобилизация: последние новости на сегодня 30 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Курганские участники СВО вошли в перечень получателей пенсий по инвалидности

Участникам специальной военной операции в Курганской области, получившим инвалидность, будут предоставлять дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии, сообщает «Ура.ру».

Это коснется граждан, «ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Нововведение вступает в силу 1 января следующего года. Поправки внесены в действующий закон об установлении ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий на территории региона.

Раненых в зоне СВО начали эвакуировать при помощи робота с колесным модулем

В России разработали эвакуационный колесный модуль для робототехнического эвакуационного комплекса БРГ-1, сообщает ТАСС.

Он позволяет бережнее и быстрее транспортировать раненых в зоне специальной военной операции. Это складной модуль на двух колесах. На нем также установлен мотор, чтобы облегчить проходимость в условиях бездорожья.

Модуль уже применяется в зоне спецоперации.

В Минобороны назвали число контрактников и мобилизованных

В России с начала специальной военной операции мобилизовано свыше 302 тысяч человек, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Службу по контракту проходят более 640 тысяч. Всего по частичной мобилизации на военную службу призваны 302 тысячи 503 человека из 1430 муниципальных образований, из них свыше 33 тысяч сами пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки. Созданы 281 воинская часть и подразделение.