США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой

США готовы предложить Польше необходимое техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой. В этом главу польского Бюро национальной безопасности Яцека Севера в ходе телефонного разговора заверил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер пристально отслеживает сложившуюся ситуацию и предлагает Польше помощь в расследовании. «Господин Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в польское воздушное пространство», — говорится в заявлении.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохраняет бдительность в связи с ситуацией с ракетой в Польше. Он уточнил, что альянс продолжит мониторить ситуацию, пока все факты будут устанавливаться.