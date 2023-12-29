В Минобороны РФ проинформировали об ударах по украинским военным объектам. Там заявили, что в период с 23 по 29 декабря российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, передает РИА Новости.

Кроме того, ведомство проинформировало об ударах по арсеналам, а также местам хранения. Как уточняется, речь идет об артиллерийских боеприпасах, безэкипажных катерах, вооружении и топливе для военной техники.

Также сообщается о поражении мест размещения подразделений вооруженных сил Украины, «формирований националистов и иностранных наемников».

В минувшую среду Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие за сутки отразили десять атак, нанесли удары по командно-наблюдательные пунктам и сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.