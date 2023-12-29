В Польше заявили, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство с Украины

МОСКВА , 29 декабря. /ТАСС/. Неопознанный летающий объект вошел утром в воздушное пространство Польши со стороны Украины , позднее его сигнал исчез. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши.

"В утренние часы в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной вошел неопознанный воздушный объект, которого с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны", - говорится в сообщении командования в соцсети Х (ранее Twitter).