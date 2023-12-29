Назван способ заставить Зеленского подписать капитуляцию Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «политическую и военную капитуляции», если ВСУ полностью потеряют ВПК, а также критическую инфраструктуру. Собеседник не исключил, что соответствующую кампанию Россия начнет зимой 2024 года, при этом ВС России могут использовать крылатые ракеты «Калибр», «Оникс», Х-101, а также комплексы «Кинжал», «Бастион» и «Искандер».

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Предположу, что сообщения об утреннем массированном ракетном ударе говорят о скором начале новой зимней кампании ВС России по уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины, в том числе логистики ВСУ. Это один из способов заставить Зеленского подписать политическую капитуляцию — бить по всему, что обеспечивает жизнеспособность ВСУ. А за политической капитуляцией последует и военная, — заявил Матвийчук.

Ранее сообщалось о взрывах в районе киевского завода «Артем», расположенного рядом со станцией метро «Лукьяновская». По словам очевидцев, целью было именно военное предприятие, громкие хлопки слышались рядом с ним.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что утром 29 декабря в Киеве было зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города загорелось складское помещение.