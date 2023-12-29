В США ценят контакты с генштабом ВС РФ

"Чрезвычайно важна способность быстро взаимодействовать по ключевым глобальным проблемам на стратегическом уровне. Когда я был верховным главнокомандующим НАТО в Организации Североатлантического договора, я часто консультировался со своим российским коллегой, генералом Николаем Макаровым… Это были ценные разговоры, которые привели к разумному сотрудничеству", - отметил Ставридис.