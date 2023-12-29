Мобилизация: последние новости на сегодня 29 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Депутат Мособлдумы рассказал о региональных мерах поддержки участников СВО в 2024 году

Власти с первого дня начала военного конфликта с Украиной заботились о российских солдатах на фронте и членах их семей. Такое заявление сделал первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия», депутат Денис Перепелицын, передает РИАМО.

«На сегодняшний день сформирована система мер поддержки и конкретный перечень их получателей, в который входят в первую очередь мобилизованные и добровольцы», — подчеркнул он.

Перепелицын указал, что в следующем году для мобилизованных граждан продолжит работать мера поддержки на оплату 100% стоимости выполненных работ по подключению газового оборудования. Для детей военных, принимающих участие в боевых действиях, предусмотрены особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в университеты. Все выплаты и льготы для военнослужащих и их семей продолжат действовать в 2024 году.

Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе взятия Марьинки в ДНР. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, солдатам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени, а также памятные подарки.

Волгоградцы отправили очередной груз в зону СВО

В зону проведения специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи из Волгоградской области. Груз сформировали по заказам командиров воинских частей. Об этом пишет «Волгоградская правда».