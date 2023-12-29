Минобороны: Су-35 прикрыл сопровождаемый бомбардировщик от украинских самолетов

Истребитель Су-35 прикрыл сопровождаемый им российский бомбардировщик от самолетов ВВС Украины и отогнал вражеские истребители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Задачей истребителя Су-35 было сопровождение российского бомбардировщика - по пути к месту сброса бомб он обнаружил и отогнал вражескую ударную группу.

"Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи", - рассказал пилот истребителя, представившись Иваном.