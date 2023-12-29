СМИ: В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщило украинское издание «Страна».

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— О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики, — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, передает РИА Новости.

26 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным на 12:16 по московскому времени, сигнал тревоги был включен в Киеве. Позднее он распространился на всю территорию страны.

23 декабря украинские СМИ сообщали, что повторные взрывы были слышны в городе Кропивницком в Кировоградской области. Взрывы также прогремели 22 декабря в Киеве. В украинской столице объявили воздушную тревогу.