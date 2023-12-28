ВКС России получат серийные Су-57 с новыми двигателями

Все серийные истребители пятого поколения Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа. Lenta.ru

"Двигатель второго этапа прошел испытания и готов к эксплуатации", - сказал источник. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что "все серийные самолеты пятого поколения Су-57, передаваемые в состав ВКС в 2024 году, получат двигатель пятого поколения". ТАСС