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ВКС России получат серийные Су-57 с новыми двигателями

Все серийные истребители пятого поколения Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа. Lenta.ru

"Двигатель второго этапа прошел испытания и готов к эксплуатации", - сказал источник. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что "все серийные самолеты пятого поколения Су-57, передаваемые в состав ВКС в 2024 году, получат двигатель пятого поколения". ТАСС

27 декабря сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57. Деловая газета "Взгляд"

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