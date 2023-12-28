«Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений», — сказал отставной офицер.

Ранее отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах заявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией. Согласно его прогнозу, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров к президентским выборам в США в конце 2024 года.