Для взятия под контроль Киева российской армии потребуется порядка 500 тысяч солдат, такое мнение NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что ВСУ перебросили в район украинской столицы до 150 тысяч бойцов, возводящих, в том числе, фортификационные сооружения на случай наступления ВС РФ. По мнению аналитика, переход Киева под контроль России необходимо для выполнения задач СВО.

© News.ru

Для взятия Киева ВС России необходима группировка на данном направлении минимум полмиллиона человек, предположу. По предварительным данным, у ВСУ вокруг Киева сосредоточено до 150 тысяч бойцов, занятых, в том числе, возведением фортификационных сооружений. Взятие Россией Киева под контроль не только реально, но необходимо для решения задач СВО, — отметил Матвийчук.

Он не исключил, что переход Киева под контроль России может произойти и в результате переговоров с Западом, в том числе после продолжительных боевых действий в районе столицы Украины. По его словам, подобные задачи не решаются «с кондачка».

Как Киев брать — очень тяжелый вопрос. Это один из крупнейших инфраструктурных центров в Европе, просто так, с кондачка, на Киев выходить нельзя. Этому будут предшествовать продолжительные военные действия, а также переговоры, в первую очередь с Западом — США и Британией, — подытожил Матвийчук.